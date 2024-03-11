В США "знахарю" дали пожизненный срок за изнасилование клиентки

В Соединённых Штатах к пожизненному заключению приговорили самопровозглашённого знахаря, который во время сеанса изнасиловал пациентку. Об этом пишет People.

По данным издания, в феврале прошлого года к 45-летнему Хасану Шалгину, который писал в Интернете о том, что он является знахарем, со своими проблемами обратилась женщина. Он сообщил, что ей необходим ритуал, который надо провести у него дома, и потребовал с неё 1,5 тысячи долларов. В итоге она внесла залог в 200 долларов, пообещав отдать остальное потом, после чего приехала к нему домой, где мужчина предложил ей переодеться в ночную рубашку.

Жертва преступления согласилась, а затем злоумышленник изнасиловал её дважды. В статье говорится, что мужчина удерживал её длительное время, однако потом разрешил уйти, заявив, что та должна ему ещё 300 долларов, помимо оговорённой суммы. Потерпевшая сразу же обратилась в правоохранительные органы.

Впоследствии в средствах массовой информации появилась новость об этом "знахаре", после чего с сообщениями об аналогичных преступлениях к стражам правопорядка обратились ещё четыре женщины. Они заявили, что он проделал с ними то же самое. В итоге по совокупности преступных деяний его приговорили к пожизненному заключению.