Китайский футболист Ли Те пожизненно сел в тюрьму за взятку €630 тысяч Daily Mail: В Китае суд вынес пожизненный приговор экс-игроку "Эвертона" Ли Те 23 февраля, 19:29 Ли Те. Обложка © ТАСС / АР / Kamran Jebreili

Китайский суд приговорил к пожизненному тюремному сроку бывшего полузащитника ливерпульского "Эвертона" Ли Те, который за взятку получил место главного тренера сборной КНР по футболу. Об этом сообщает Daily Mail.

Полиция арестовала футболиста по делу о коррупции в ноябре 2022 года. По данным следствия, Ли Те заплатил 630 тысяч евро, чтобы возглавить тренерский штаб китайской сборной, где он проработал с 2019 по 2021 год. Спортсмен также многократно устраивал договорняки на соревнованиях в низших лигах КНР. Издание напоминает, что Ли Те играл за "Эвертон" с 2002 по 2006 год, но с ним расторгли контракт из-за частых травм.

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Авторы Татьяна Миссуми