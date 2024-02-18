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18 февраля, 20:32

Кокорин забил гол на 12-й секунде и побил исторический рекорд чемпионата Кипра

Нападающий ФК "Арис" Александр Кокорин оформил дубль в матче 26-го тура чемпионата Кипра. Счёт в игре с АЕЛ российский спортсмен открыл уже на 12-й секунде, побив исторический рекорд лиги.

Мяч оказался у Кокорина на восьмой секунде встречи. После паса от сокомандников нападающий сразу же ринулся в атаку и успел нанести точный удар.

Кокорин забил гол на 12-й секунде в матче 26-го тура чемпионата Кипра. Видео © t.me / ФК "Арис" Лимасол

Спустя пять минут Кокорин забил второй гол, а его одноклубники Кажу и Яла Гомис к концу первого тайма увеличили разрыв до четырёх очков. В итоге "Арис" выиграл встречу со счётом 4:0.

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Обложка ©

t.me / ФК "Арис" Лимасол

Илья Пушкарев
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