Кокорин забил гол на 12-й секунде и побил исторический рекорд чемпионата Кипра

Нападающий ФК "Арис" Александр Кокорин оформил дубль в матче 26-го тура чемпионата Кипра. Счёт в игре с АЕЛ российский спортсмен открыл уже на 12-й секунде, побив исторический рекорд лиги.

Мяч оказался у Кокорина на восьмой секунде встречи. После паса от сокомандников нападающий сразу же ринулся в атаку и успел нанести точный удар.

Кокорин забил гол на 12-й секунде в матче 26-го тура чемпионата Кипра. Видео © t.me / ФК "Арис" Лимасол

Спустя пять минут Кокорин забил второй гол, а его одноклубники Кажу и Яла Гомис к концу первого тайма увеличили разрыв до четырёх очков. В итоге "Арис" выиграл встречу со счётом 4:0.