"Спартак" стал победителем Кубка легенд по футболу

Столичный "Спартак" обыграл сборную мира в финальном матче Кубка легенд по футболу на арене "Мегаспорт" в Москве. Встреча закончилась со счётом 7:5 в пользу красно-белых.

Один из голов в составе команды забил вратарь Александр Филимонов. Он помчался в атаку, сделал пас на Романа Павлюченко, а после передачи послал мяч под перекладину.

Кубок легенд проходит уже 16-й раз. Сборная России становилась победителем турнира 14 раз, только однажды соревнования выиграла сборная звёзд.