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11 февраля, 15:07

"Спартак" стал победителем Кубка легенд по футболу

"Спартак" со счётом 7:5 обыграл сборную мира в финале Кубка легенд по футболу

Столичный "Спартак" обыграл сборную мира в финальном матче Кубка легенд по футболу на арене "Мегаспорт" в Москве. Встреча закончилась со счётом 7:5 в пользу красно-белых.

Один из голов в составе команды забил вратарь Александр Филимонов. Он помчался в атаку, сделал пас на Романа Павлюченко, а после передачи послал мяч под перекладину.

Кубок легенд проходит уже 16-й раз. Сборная России становилась победителем турнира 14 раз, только однажды соревнования выиграла сборная звёзд.

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А ранее Life.ru сообщал, что сборная Катара победила Иорданию в финале домашнего Кубка Азии по футболу и стала чемпионом континентального турнира во второй раз подряд. Решающая встреча завершилась со счётом 3:1.

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T.me / ФК "Спартак" (Москва)

Александра Мышляева
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