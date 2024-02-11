"Спартак" стал победителем Кубка легенд по футболу
"Спартак" со счётом 7:5 обыграл сборную мира в финале Кубка легенд по футболу
Столичный "Спартак" обыграл сборную мира в финальном матче Кубка легенд по футболу на арене "Мегаспорт" в Москве. Встреча закончилась со счётом 7:5 в пользу красно-белых.
Один из голов в составе команды забил вратарь Александр Филимонов. Он помчался в атаку, сделал пас на Романа Павлюченко, а после передачи послал мяч под перекладину.
Кубок легенд проходит уже 16-й раз. Сборная России становилась победителем турнира 14 раз, только однажды соревнования выиграла сборная звёзд.
А ранее Life.ru сообщал, что сборная Катара победила Иорданию в финале домашнего Кубка Азии по футболу и стала чемпионом континентального турнира во второй раз подряд. Решающая встреча завершилась со счётом 3:1.
T.me / ФК "Спартак" (Москва)