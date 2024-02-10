Сборная Катара во второй раз подряд выиграла Кубок Азии по футболу

Сборная Катара победила Иорданию в финале домашнего Кубка Азии по футболу и стала чемпионом континентального турнира во второй раз подряд. Решающая встреча завершилась со счётом 3:1.

Хет-трик в составе победителей оформил Акрам Афиф, забив все три мяча с пенальти (22-я минута, 73, 90+5). У иорданцев на 67-й минуте отметился Язан аль-Наймат.