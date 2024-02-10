В Китае отменили матч сборной Аргентины из-за скандала с Месси

Спортивный комитет Ханчжоу принял решение отменить товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии по футболу, который должен был пройти в Китае, из-за скандала с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

"Ввиду известных причин компетентные органы пришли к выводам, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет. Принято решение отменить это мероприятие", — сказано в официальном заявлении спорткомитета Ханчжоу.

Игра должна была состояться во второй половине марта. Также сборная Аргентины планировала провести матч с командой Кот-д'Ивуара в Пекине. Пока неизвестно, состоится ли эта встреча.