В Китае отменили матч сборной Аргентины из-за скандала с Месси
Спортивный комитет Ханчжоу принял решение отменить товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии по футболу, который должен был пройти в Китае, из-за скандала с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
"Ввиду известных причин компетентные органы пришли к выводам, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет. Принято решение отменить это мероприятие", — сказано в официальном заявлении спорткомитета Ханчжоу.
Игра должна была состояться во второй половине марта. Также сборная Аргентины планировала провести матч с командой Кот-д'Ивуара в Пекине. Пока неизвестно, состоится ли эта встреча.
Матч между Аргентиной и Нигерией был отменён из-за инцидента, произошедшего ранее во время встречи "Интер Майами" и сборной Гонконгской лиги. Болельщики освистали американскую команду за отсутствие на поле Месси. Совладелец клуба Дэвид Бэкхем также был освистан во время попытки поблагодарить болельщиков за поддержку.
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