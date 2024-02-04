Болельщики освистали "Интер Майами" за отсутствие Месси на поле

Болельщики американского футбольного клуба "Интер Майами", совладельцем которого является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, освистали любимую команду в ходе товарищеского матча в Гонконге. Им не понравилось, что на поле так и не появился чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси, сообщает Франс Пресс.

Встреча состоялась в воскресенье, 4 февраля. На стадионе присутствовало 38 тысяч зрителей. В середине второго тайма некоторые из них обратили внимание, что тренер совсем не торопится выпускать звёздного аргентинца, и поспешили выразить своё возмущение. В итоге в секторе болельщиков команды из Майами раздался громкий свист. Люди на трибунах скандировали: "Мы хотим Месси!"

Бекхэм попытался поблагодарить болельщиков за поддержку, но также был встречен свистом и многократными жестами пальцев вниз. Всё это время Месси провёл на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия. Также на поле не вышел экс-нападающий "Ливерпуля" и "Барселоны" Луис Суарес. Несмотря на это, "Интер Майами" сумел одержать победу со счётом 4:1 над сборной Гонконга.