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1 февраля, 08:26

Подписанный на салфетке первый контракт Месси с "Барселоной" будет выставлен на аукцион

Первый контракт Месси с "Барселоной" продадут на британском аукционе

Первый контракт аргентинского футболиста Лионеля Месси с испанской "Барселоной", подписанный на салфетке 14 декабря 2000 года, выставят на продажу. Об этом говорится на сайте британского аукциона Bonhams, на котором размещён лот.

Первый контракт Лионеля Месси с "Барселоной", который продадут на британском аукционе. Фото © bonhams.com

Первый контракт Лионеля Месси с "Барселоной", который продадут на британском аукционе. Фото © bonhams.com

Нынешним владельцем салфетки является аргентинский агент Орасио Гаджиоли. Онлайн-торги пройдут с 18 по 27 марта, начальная цена лота — 300 тысяч фунтов стерлингов (около 34 миллионов рублей по нынешнему курсу). Соглашение с 13-летним Месси было подписано на салфетке размером 16,5 х 16,5 сантиметра.

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Напомним, недавно Международная ассоциация футбола (ФИФА) в очередной раз признала Лионеля Месси лучшим игроком года. В борьбе за титул он обошёл норвежца Эрлинга Холанна и француза Килиана Мбаппе.

Обложка ©

ТАСС / AP / Bruna Prado

Матвей Константинов
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