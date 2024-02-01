Подписанный на салфетке первый контракт Месси с "Барселоной" будет выставлен на аукцион
Первый контракт Месси с "Барселоной" продадут на британском аукционе
Первый контракт аргентинского футболиста Лионеля Месси с испанской "Барселоной", подписанный на салфетке 14 декабря 2000 года, выставят на продажу. Об этом говорится на сайте британского аукциона Bonhams, на котором размещён лот.
Первый контракт Лионеля Месси с "Барселоной", который продадут на британском аукционе. Фото © bonhams.com
Нынешним владельцем салфетки является аргентинский агент Орасио Гаджиоли. Онлайн-торги пройдут с 18 по 27 марта, начальная цена лота — 300 тысяч фунтов стерлингов (около 34 миллионов рублей по нынешнему курсу). Соглашение с 13-летним Месси было подписано на салфетке размером 16,5 х 16,5 сантиметра.
Напомним, недавно Международная ассоциация футбола (ФИФА) в очередной раз признала Лионеля Месси лучшим игроком года. В борьбе за титул он обошёл норвежца Эрлинга Холанна и француза Килиана Мбаппе.
ТАСС / AP / Bruna Prado