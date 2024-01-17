"За гранью понимания": Дзюба обрушился на ФИФА с критикой за признание Месси игроком года

Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Артём Дзюба прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) признать Лионеля Месси игроком года. Он назвал произошедшее беспределом.

"Все вообще в шоке. <…> Дали прошлый за чемпионат мира — окей. А дальше что? Зачем (нападающий "Манчестер Сити". — Прим. Лайфа) Холанн назабивал, выиграл Лигу чемпионов? Все призы теряют уже свою значимость", — приводит слова футболиста канал "Локомотива" на "Ютубе".

Дзюба добавил, что игроками года могли бы стать Эрлинг Холанн, капитан сборной Франции Килиан Мбаппе, а также капитан клуба "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне.