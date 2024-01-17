"За гранью понимания": Дзюба обрушился на ФИФА с критикой за признание Месси игроком года
Дзюба заявил, что находится в шоке от решения ФИФА признать Месси игроком года
Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Артём Дзюба прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) признать Лионеля Месси игроком года. Он назвал произошедшее беспределом.
"Все вообще в шоке. <…> Дали прошлый за чемпионат мира — окей. А дальше что? Зачем (нападающий "Манчестер Сити". — Прим. Лайфа) Холанн назабивал, выиграл Лигу чемпионов? Все призы теряют уже свою значимость", — приводит слова футболиста канал "Локомотива" на "Ютубе".
Дзюба добавил, что игроками года могли бы стать Эрлинг Холанн, капитан сборной Франции Килиан Мбаппе, а также капитан клуба "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне.
Ранее Лайф писал, что в борьбе за звание игрока года по версии ФИФА Месси обогнал Холанна и Мбаппе. Примечательно, что нападающий американского клуба "Интер Майами" получает этот титул уже второй год подряд.
ТАСС / Валентина Певцова