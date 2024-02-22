Самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы

Бывший защитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес приговорён к четырём с половиной годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании женщины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на вердикт испанского суда.