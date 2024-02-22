Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

На Солнце произошли две вспышки класса X подряд

Самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы

ВСУ обстреляли село в Брянской области, повреждены две машины и автосервис

"Злые русские хакеры" рассекретили любителей БДСМ среди военкомов Украины

Песков поставил на место Байдена после оскорблений в адрес Путина: "Позор для США!"

Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" участникам СВО

Первый журналист-иноагент Киселёв* попал в список экстремистов и террористов

Как минимум 15 горняков погибло при обрушении шахты в Венесуэле

Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на родину

В Херсонской области опровергли сообщения украинских СМИ о гибели Сальдо

Самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы

Бывшего футболиста "Барселоны" Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы

22 февраля, 09:21
Дани Алвес на скамье подсудимых. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / ALBERTO ESTEVEZ

Дани Алвес на скамье подсудимых. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / ALBERTO ESTEVEZ

Бывший защитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес приговорён к четырём с половиной годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании женщины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на вердикт испанского суда.

Алвес может обжаловать приговор в Апелляционной палате суда.

"Разбил мне сердце": Жена Алвеса показала полное боли прощальное письмо и объявила о разводе
"Разбил мне сердце": Жена Алвеса показала полное боли прощальное письмо и объявила о разводе

Напомним, женщина, имя которой не разглашается, обвинила бразильца Дани Алвеса в сексуальных домогательствах в начале января 2023 года. По словам жертвы, Алвес совершил над нею насилие, а также нанёс побои в одном из ночных клубов. Футболиста задержали. Ранее он заявлял, что ничего не боится и примет любой исход ситуации. При этом защита настаивала, что в ту роковую ночь спортсмен был пьян, из-за чего не осознавал, что делает.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!