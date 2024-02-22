Самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы
Бывшего футболиста "Барселоны" Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы
Дани Алвес на скамье подсудимых. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / ALBERTO ESTEVEZ
Бывший защитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес приговорён к четырём с половиной годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании женщины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на вердикт испанского суда.
Алвес может обжаловать приговор в Апелляционной палате суда.
Напомним, женщина, имя которой не разглашается, обвинила бразильца Дани Алвеса в сексуальных домогательствах в начале января 2023 года. По словам жертвы, Алвес совершил над нею насилие, а также нанёс побои в одном из ночных клубов. Футболиста задержали. Ранее он заявлял, что ничего не боится и примет любой исход ситуации. При этом защита настаивала, что в ту роковую ночь спортсмен был пьян, из-за чего не осознавал, что делает.