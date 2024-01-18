Находящийся под арестом Дани Алвес представил новую версию ситуации с изнасилованием

Бывший защитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес, который с января 2023 года находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины, представил новую версию произошедших событий.

Согласно заявлению защиты футболиста, в роковую ночь он был пьян. Это ухудшило его когнитивные способности, из-за чего он не осознавал, что делает. Как утверждают Ara и другие испанские источники, этот фактор может стать смягчающим в приговоре. Упоминание о том, что Алвес был пьян, произошло впервые. Суд по этому делу состоится 5–7 февраля.