В Москве огласили приговор братьям пожизненно осуждённого экс-сенатора Арашукова

Преображенский суд Москвы вынес приговоры по делу о преступном сообществе двоюродному брату бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Руслану — 16,5 года колонии, его троюродному брату Беслану — 16 лет лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Руслан Арашуков занимал пост гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" и АО "Газпром газораспределение Майкоп", а Беслан Арашуков в прошлом был замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Остальным 12 фигурантам дела суд назначил сроки от пяти лет условно до 19 лет лишения свободы.

Напомним, в декабре 2022 года экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец получили пожизненные сроки по обвинению в убийстве двух человек, хищениях, а также в организации и участии в преступном сообществе. Другое обвинение, предъявленное семейному преступному клану, касалось хищения природного газа на сумму 3,8 миллиарда рублей и растраты 747 миллионов в той же валюте. К уголовной ответственности по этим эпизодам было привлечено 20 фигурантов.