Вынесен приговор поволжскому маньяку, убившему более 30 пенсионерок

Верховный суд Татарстана приговорил поволжского маньяка Радика Тагирова, которого обвинили в убийстве более 30 пенсионерок в разных регионах РФ, к пожизненному лишению свободы. Как сообщили в суде, после первых десяти лет за решёткой мужчину переведут в колонию особого режима.