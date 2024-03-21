Вынесен приговор поволжскому маньяку, убившему более 30 пенсионерок
Суд Татарстана приговорил к пожизненному сроку поволжского маньяка Тагирова
Заседание суда Татарстана по делу поволжского маньяка. Обложка © ТАСС / Алексей Насыров
Верховный суд Татарстана приговорил поволжского маньяка Радика Тагирова, которого обвинили в убийстве более 30 пенсионерок в разных регионах РФ, к пожизненному лишению свободы. Как сообщили в суде, после первых десяти лет за решёткой мужчину переведут в колонию особого режима.
"По совокупности преступлений путём частичного сложения… назначить Тагирову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остального срока — в колонии особого режима", — зачитал вердикт судья.
Напомним, Тагиров был задержан в декабре 2020 года по подозрению в том, что он имеет отношение к убийствам нескольких десятков пенсионерок, первое из которых датировалось ещё 2011 годом. Преступления совершались в соседних с Татарстаном регионах. Следствие выяснило метод действий убийцы: он втирался к своим жертвам в доверие, проникал в квартиру, после чего нападал на них и душил. Примечательно, что поволжский маньяк почти сразу же после ареста дал признательные показания во всех злодеяниях, однако через какое-то время заявил, что невиновен. В феврале прокурор запросил для него пожизненный срок.