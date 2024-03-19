Казанский убийца пенсионерок, взяв последнее слово в зале суда, не признал вину
Поволжский маньяк Тагиров в Верховном суде Татарстана заявил, что невиновен
Радик Тагиров во время заседания в зале Верховного суда Татарстана. Обложка © ТАСС / Алина Файзрахманова
Уроженец Казани Радик Тагиров, которому предъявили обвинения в убийствах 31 пожилой женщины в 15 российских городах, взяв последнее слово, призвал не судить его за преступления, которые он не совершал.
Последнее слово Радика Тагирова во время заседания в зале Верховного суда Татарстана. Видео © Telegram / Mash Iptash
"Ваша честь, не судите меня за те злодеяния, которые я не совершал. Происходящее здесь я даже не могу объяснить", — сказал он в зале Верховного суда Республики Татарстан.
Тагиров выступал чуть более часа. Он прокомментировал каждый эпизод своего дела, акцентируя внимание на тех деталях, которые, как он сам считает, свидетельствуют в пользу его невиновности. Так, обвиняемый утверждает, что никогда не бывал в городах, где совершались убийства.
Напомним, Тагирова задержали в декабре 2020 года по подозрению в том, что он имеет отношение к убийствам нескольких десятков пенсионерок, первое из которых датируется ещё 2011 годом. Преступления совершались в соседствующих с Татарстаном регионах. Следствие выяснило метод действий убийцы: он втирался к своим жертвам в доверие, проникал в квартиру, после чего нападал на них и душил. Примечательно, что Тагиров почти сразу же после ареста дал признательные показания во всех злодеяниях. Однако сегодня почему-то решил пойти на попятную. В феврале прокурор запросил для него пожизненный срок.