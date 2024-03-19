Казанский убийца пенсионерок, взяв последнее слово в зале суда, не признал вину

Уроженец Казани Радик Тагиров, которому предъявили обвинения в убийствах 31 пожилой женщины в 15 российских городах, взяв последнее слово, призвал не судить его за преступления, которые он не совершал.

Последнее слово Радика Тагирова во время заседания в зале Верховного суда Татарстана. Видео © Telegram / Mash Iptash

"Ваша честь, не судите меня за те злодеяния, которые я не совершал. Происходящее здесь я даже не могу объяснить", — сказал он в зале Верховного суда Республики Татарстан.