Прокурор запросил пожизненный срок для "поволжского маньяка" Тагирова

"Поволжского маньяка" Радика Тагирова, обвиняемого в убийстве 31 пенсионерки, требуют приговорить к пожизненному заключению. Такой срок запросил государственный обвинитель в Верховном суде Татарстана, сообщает ТАСС. Злоумышленнику также было предъявлено обвинение в совершении трёх покушений на убийство и свыше 30 разбойных нападений на пожилых женщин.