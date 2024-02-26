Прокурор запросил пожизненный срок для "поволжского маньяка" Тагирова
Радик Тагиров. Обложка © СК России по Татарстану
"Поволжского маньяка" Радика Тагирова, обвиняемого в убийстве 31 пенсионерки, требуют приговорить к пожизненному заключению. Такой срок запросил государственный обвинитель в Верховном суде Татарстана, сообщает ТАСС. Злоумышленнику также было предъявлено обвинение в совершении трёх покушений на убийство и свыше 30 разбойных нападений на пожилых женщин.
"Окончательно назначить Тагирову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — сказала прокурор.
Напомним, о задержании Радика Тагирова стало известно в декабре 2020 года. Убивал "поволжский маньяк" в 2011–2012 годах. Он проникал в квартиры пенсионерок под видом работника соцслужб или коммунальщика, душил их и грабил. По версии следствия, на счету преступника 31 жертва, им было от 75 до 90 лет. Убийца орудовал не только в Татарстане, но и в Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве.