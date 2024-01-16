Ангарский маньяк Попков этапирован в Мордовию

В Иркутской области вступил в законную силу очередной приговор в отношении Михаила Попкова, который более известен как ангарский маньяк. Как передаёт в телеграм-канале региональная прокуратура, речь идёт о решении суда, которое было вынесено ещё в ноябре прошлого года.

Надзорное ведомство также сообщает, что осуждённый уже этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний, расположенных в Республике Мордовия, где, предположительно, он будет сидеть до конца своих дней. До этого злоумышленник находился в СИЗО-1 г. Иркутска.