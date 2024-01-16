Ангарский маньяк Попков этапирован в Мордовию
Маньяк из Ангарска Попков этапирован в Мордовию, он не стал обжаловать приговор
59-летний ангарский маньяк Михаил Попков в зале суда. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Иркутской области
В Иркутской области вступил в законную силу очередной приговор в отношении Михаила Попкова, который более известен как ангарский маньяк. Как передаёт в телеграм-канале региональная прокуратура, речь идёт о решении суда, которое было вынесено ещё в ноябре прошлого года.
Надзорное ведомство также сообщает, что осуждённый уже этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний, расположенных в Республике Мордовия, где, предположительно, он будет сидеть до конца своих дней. До этого злоумышленник находился в СИЗО-1 г. Иркутска.
На сегодняшний день Михаил Попков — единственный человек в России, который отбывает два пожизненных срока. Он совершал преступления в течение 18 лет. Стоит отметить, что 22 ноября отбывающего два пожизненных срока Попкова приговорили ещё к десяти годам лишения свободы.