Знаменитый маньяк Бикини-киллер пообещал обелить своё имя в документалке

Серийный убийца Чарльз Собрадж, которому дали прозвища Бикини-киллер и Змей, стал главным героем документального кино и рассказал, о чём жалеет больше всего в своей жизни. Об этом сообщает Daily Star.

Британский телеканал Channel 4 анонсировал на 19 марта премьеру документальной ленты о французском маньяке под названием "Настоящий Змей: Расследуя серийного убийцу". Сам же Собрадж уверяет, что в фильме разоблачит все ложные обвинения в адрес своей персоны. Кроме того, он заявил, что более всего в жизни жалеет о кончине своей подельницы и любимой женщины Мари Леклер, также известной как Моника, которую сгубил рак. Эта история тоже будет показана в фильме.

"Это не обнаружили именно потому, что она была со мной. Это то, о чём я буду жалеть до конца дней. Мне очень жаль… потому что она была очень хорошим человеком", — признался Змей.

Один из авторов фильма, профессор криминалистики Пол Бриттон призвал власти быть осторожнее с французским преступником и не давать ему скидок на преклонные годы и раскаяние. Он напомнил, что убийца выбирал себе в жертвы уязвимых женщин и по-прежнему может быть опасен.

Собраджа в декабре 2022 года освободили из тюрьмы в Непале, где он провёл почти 20 лет за убийство пары туристов в Катманду, которое совершил ещё в 1975 году. Следствие пришло к выводу, что на руках Бикини-киллера может быть кровь более чем 20 путешественников, но сам он, разумеется, всё отрицает. Свою деятельность Собрадж вёл в 70–80-е годы прошлого века: он входил в доверие к туристам, накачивал их наркотиками и после этого грабил. Промышлял он в Таиланде, Непале, Индии и на территории прочих азиатских стран.