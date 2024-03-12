Регион

Уведомления отключены

12 марта, 13:53

Психолог объяснил, откуда вообще взялись маньяки

Эксперт Дворянчиков: Маньяки — это "запасной фонд" эволюции

Кадр из фильма – Фото © "Пятница, 13-е", реж. Маркус Ниспел, сценарист Виктор Миллер / Kinopoisk

Кадр из фильма – Фото © "Пятница, 13-е", реж. Маркус Ниспел, сценарист Виктор Миллер / Kinopoisk

Люди с сексуальными девиациями, в том числе маньяки, — это "запасной фонд" эволюции, который на определённом этапе помог человеческой популяции выжить в непростых условиях. Такую версию озвучил журналистам учёный, профессор, декан факультета "Юридическая психология" МГППУ Николай Дворянчиков.

"Допустим, за счёт ригидности и своеобразия когда-то, возможно, выживали те, чьи поступки, расценивавшиеся бы сейчас как аномалии, позволяли решать задачи выживания популяции в непростых условиях", — приводит слова собеседника "Газета.ru".

Дворянчиков добавил, что люди с аномалиями сексуального влечения в очень небольших количествах сохраняются в популяции — на всякий случай.

Легендарный следователь рассказал, как толпа пыталась линчевать маньяка Чикатило
Легендарный следователь рассказал, как толпа пыталась линчевать маньяка Чикатило

Ранее Life.ru рассказывал, как в США маньяк избежал казни из-за врачей, которые не смогли ввести ему инъекцию. Пожилой преступник Томас Крич, осуждённый за преступления 40-летней давности, остался в живых после приведения смертного приговора в исполнение.

Марина Калегина
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров