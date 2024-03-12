Психолог объяснил, откуда вообще взялись маньяки

Люди с сексуальными девиациями, в том числе маньяки, — это "запасной фонд" эволюции, который на определённом этапе помог человеческой популяции выжить в непростых условиях. Такую версию озвучил журналистам учёный, профессор, декан факультета "Юридическая психология" МГППУ Николай Дворянчиков.

"Допустим, за счёт ригидности и своеобразия когда-то, возможно, выживали те, чьи поступки, расценивавшиеся бы сейчас как аномалии, позволяли решать задачи выживания популяции в непростых условиях", — приводит слова собеседника "Газета.ru".

Дворянчиков добавил, что люди с аномалиями сексуального влечения в очень небольших количествах сохраняются в популяции — на всякий случай.