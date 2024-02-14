Легендарный следователь рассказал, как толпа пыталась линчевать маньяка Чикатило

Суд Линча (самосуд) пытались устроить над маньяком Андреем Чикатило, который расправился с 11-летним мальчиком. Об этом рассказал легендарный следователь Исса Костоев, который возглавлял группу по задержанию одного из опаснейших преступников.

"Однажды мы повезли Чикатило на проверку показаний на местности — на берег водоёма, где он 14 августа 1990 года подкараулил 11-летнего Ваню, когда тот отошёл с пляжа в камыши переодеться. Маньяк изнасиловал мальчика, а потом нанёс ему 42 ножевых ранения", — пояснил Костоев в беседе с "Лентой.ру".

По словам специалиста, он вместе с коллегами привёз маньяка на пляж под усиленной охраной милиционеров, с кинологом и собакой. Обвиняемый был пристёгнут к следователю наручниками, он показал, где встретил мальчика, как пошёл за ним. А затем он обернулся, посмотрел на Костоева и бросился бежать. Чикатило тащил его по песку и даже не останавливался после предупреждений о выстрелах. Следователь подумал, что тот пустился в бегство, а на самом деле всё было не так.

Позднее выяснилось, что около того места, где произошла расправа над мальчиком, стоял местный хлебозавод, на котором родители пострадавшего трудились и в день трагедии, и потом. Кто-то из работников увидел, что правоохранители привезли Чикатило на место инцидента. Почти весь трудовой коллектив схватил лопаты, вилы и бросился вершить самосуд над преступником.

Костоев добавил, что милиционерам удалось тогда остановить толпу. По словам следователя, это было одним из самых ярких воспоминаний о работе с Чикатило.