"Будет немало": Поймавший Чикатило следователь уверен в обнаружении новых жертв челябинского маньяка

У жителя челябинского посёлка Смолино Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении девушки и насилии над ней в течение 14 лет, может оказаться больше жертв. Эту версию выдвинул экс-начальник отдела Прокуратуры Ростовской области по расследованию умышленных убийств и бандитизма Амурхан Яндиев, поймавший в 1990 году Андрея Чикатило.

Бывший прокурор рассказал радио "Комсомольская правда", что пленница Ческидова смогла выжить, потому что боялась оказывать ему активное сопротивление, тогда как другую девушку он убил при попытке сбежать. Её останки уже найдены.

"А все остальные, когда они начинают возмущаться, они становятся жертвами. И у него [Ческидова] таких жертв будет немало", — выразил уверенность Яндиев.