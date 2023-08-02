"Будет немало": Поймавший Чикатило следователь уверен в обнаружении новых жертв челябинского маньяка
Следователь Яндиев уверен, что у челябинского маньяка есть ещё жертвы
Житель Челябинска Владимир Ческидов, обвиняемый в похищении девушки и насилии над ней в течение 14 лет. Фото © ТАСС / Ura.ru / Вадим Ахметов
У жителя челябинского посёлка Смолино Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении девушки и насилии над ней в течение 14 лет, может оказаться больше жертв. Эту версию выдвинул экс-начальник отдела Прокуратуры Ростовской области по расследованию умышленных убийств и бандитизма Амурхан Яндиев, поймавший в 1990 году Андрея Чикатило.
Бывший прокурор рассказал радио "Комсомольская правда", что пленница Ческидова смогла выжить, потому что боялась оказывать ему активное сопротивление, тогда как другую девушку он убил при попытке сбежать. Её останки уже найдены.
"А все остальные, когда они начинают возмущаться, они становятся жертвами. И у него [Ческидова] таких жертв будет немало", — выразил уверенность Яндиев.
Он напомнил историю маньяка Андрея Чикатило, о жертвах которого становилось известно с течением времени. Всего на счету убийцы к данному моменту значится не менее 40 жертв. Следователь заметил, что психологический портрет Ческидова похож именно на Чикатило.
Как сообщалось, в посёлке Смолино в Челябинске девушка сбежала из плена маньяка, в котором провела 14 лет. Ческидов похитил её ещё в 19-летнем возрасте и всё это время удерживал в доме, где проживал вместе с матерью. Мужчина держал узницу в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. Девушка была не единственной жертвой — предыдущую маньяк убил, её останки нашли в погребе. СК предъявил ему обвинения, а суд арестовал на два месяца. Его мать, также проходящую по делу о похищении, отправлять в СИЗО не стали.