Кошмар на 14 лет: Что известно о маньяке из Челябинской области, который держал в плену одну девушку и погубил другую Жителя посёлка Смолино Владимира Ческидова отправили в СИЗО по подозрению в похищении человека, убийстве и изнасилованиях. Его мать тоже стала обвиняемой, но её пока оставили на свободе. Что известно о смолинском маньяке и его родительнице? 1 августа, 15:31 Коллаж © LIFE. Фото © t.me / SHOT / SHOT, © Shutterstock

Что случилось в посёлке Смолино

— Мрачный дом, окна занавешены тряпками, внутри почти никогда не включался свет. С виду это было мёртвое место, где не ощущалось жизни. Проходишь мимо, и дрожь берёт, — так жители челябинского посёлка Смолино описывают избу своего соседа, 51-летнего Владимира Ческидова. Он и его престарелая мать теперь известны всей России. Сегодня суд отправил Ческидова под арест на два месяца по обвинению в похищении человека, зверском убийстве и изнасилованиях. По совокупности ему грозит свыше 25 лет колонии. Ческидова на заседание суда привезли из психушки, где он находился в последнее время.

Его 72-летней матери, Валентине Ческидовой, инкриминируют соучастие в похищении. Срок возможного наказания — до 15 лет тюрьмы. Впрочем, пока следствие не обладает достаточным количеством улик против неё. Меру пресечения ей не избрали, освободив из-под стражи прямо в зале суда.

Суд выбирает Владимиру Ческидову меру пресечения. Видео © t.me / SHOT

Кого Ческидов взял в плен

По данным следствия, неприметная, страдающая косолапостью и хромотой сиротка Катя познакомилась с Владимиром Ческидовым возле автовокзала Челябинска четырнадцать лет назад. Он пригласил её к себе домой в посёлок Смолино под предлогом распития спиртного и так и не выпустил, заперев на долгие годы в одной из комнат. Кате тогда было 19 лет, её беспробудно выпивавшие родители к тому времени уже давно умерли, из близких оставалась только старшая сестра. Девушки выросли в детдоме. Хороших отношений между ними не было. Показательно, что старшая сестра сообщила о пропаже Кати лишь в 2018 году, и то только потому, что понадобилось продать их общее жильё.

Как выяснилось, маньяк специально выбрал себе пленницу, "чтобы поменьше искали".

Катя — пленница Владимира Ческидова. Фото © t.me / SHOT

Как рассказала сама Катя, Владимир Ческидов держал её в комнате с решётками на окнах. Когда уходил, привязывал её к батарее и заклеивал рот скотчем. Из заточения он выпускал узницу лишь для выполнения домашних дел и ухода за своей матерью. Впоследствии силовики найдут в комнате, где была заперта Катя, многочисленные намордники, фаллоимитаторы и диски с порнографическим содержанием.

Кате удалось спастись в минувшую субботу. Помог случай. Владимир крепко выпил, у него обострилось психическое заболевание, мать вызвала скорую — и изверга увезли в психушку. Из-за суматохи дверь "тюремной комнаты" осталась открыта — и девушка смогла убежать. Катя отправилась в свою старую квартиру, но там уже жили другие люди. Судя по всему, они-то и взывали медиков и полицию.





Катя уже дала первые свидетельские показания силовикам. По словам девушки, Владимир Ческидов постоянно спаивал её и сильно избивал за любую провинность, за 14 лет плена он изнасиловал её около одной тысячи раз.

Катя также рассказала, что в 2011 году стала свидетельницей убийства другой невольницы Владимира Ческидова — некой Оксаны. Девушки не были знакомы и почти не пересекались. Если Катю запирали в основном доме, то Оксану — в сарае. Однажды Оксана дала отпор Ческидову: сопротивлялась и кричала. Тогда маньяк воткнул ей в голову нож, добил кувалдой, расчленил тело и закопал по кускам в погребе на заднем дворе. Чьи-то останки — кости и размозжённый череп — правоохранители уже нашли. Вероятно, они принадлежат Оксане.

— И перед домом надо проверить: лет пять назад я работал в такси и часто наблюдал, как глубокой ночью мать Ческидова щебнем землю посыпала перед воротами. Может, и там маленькое кладбище, — подсказывает местный старожил Иван С.

Сейчас в доме Ческидовых работает следствие. Видео © t.me / SHOT

Как жили Владимир Ческидов и его мать

О Владимире Ческидове почти ничего не известно. Суду он заявил, что по паспорту у него есть жена. Но кто она и где сейчас находится, непонятно. При этом соседи говорят, что его официальная супруга ещё семь лет назад выпала из окна челябинской высотки и погибла.

Владимир Ческидов закончил 10 классов среднеобразовательной школы. Одноклассницы не обращали на него внимания, а парни подкалывали. Он рос настолько нелюдимым и замкнутым, что в Смолине о его существовании мало кто знал. Ближайшие соседи говорят, что он выходил из дома лишь по ночам и всегда в капюшоне. Наиболее близко Ческидова знала Надежда Ивановна, лучшая подруга его матери (впрочем, недавно женщины поссорились и больше не общаются. — прим. Лайфа).

— Он спокойный был, ходил в церковь. Однажды похвастался двумя иконами, одну из которых подарил мне. До сих пор хранится у меня в серванте и греет душу, — рассказала Надежда Ивановна. Она считала Ческидова верующим человеком.

В годы перестройки Ческидов осудили за разбой. В нулевые – начале десятых он, вероятно, жил в Екатеринбурге. По крайней мере, именно там его привлекали к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте, за нарушение правил ПДД пешеходом и за проживание без регистрации.

В 2020 году Ческидов был вписан в страховку кроссовера Kuga Ford. Но, согласно базам ГИБДД, эта машина принадлежит не ему, а жителю краснодарского Лабинска, номер на ней кубанский.

Соседи рассказывают о Ческидове и его матери. Видео © t.me / SHOT

Известно, что Ческидов нигде не работал. Тем не менее он далеко не бедствовал. У них с матерью есть квартира в панельке на улице Солнечной в Челябинске, которую они сдают. Плюс Валентина Ческидова получала пенсию и торговала очками. Ещё на ней числится праворульный седан Toyota Cresta.

Валентина Ческидова по образованию фельдшер, ранее работала в городской психбольнице. Муж её умер пять лет назад. То ли от инсульта, то ли поскользнулся.

Соседи характеризуют Валентину Ческидову как странного, но жизнерадостного и "добрейшего" человека. Путано излагает мысли, может очень долго повторять одно и то же. При этом всегда в хорошем настроении, полна сил. На месте не сидела. Регулярно ездила, например, на танцы для пожилых и в город за покупками.

Смолинцы думают, что Валентина Ческидова не могла не знать, чем занимается её сын, и покрывала его. Следствие придерживается той же версии.

— Валентина рассказывала мне, что у сына была невеста. Но я ее никогда не видела, — говорит Надежда Ивановна. — Каждый раз, когда я была в гостях у Ческидовых, она находила предлог, чтобы не показывать невестку. То она спит днём, потому что всю ночь за компьютером сидела, то уехала к родителям погостить. Мать всё знала!

Суд освободил Валентину Ческидову из-под стражи. Видео © t.me / SHOT

Какой версии придерживаются обвиняемые

Владимир Ческидов, когда суд постановил отправить его в СИЗО, расплакался. Душегуб уже признался в части инкриминируемых ему обвинениях. Но настаивает, что якобы вступал в близость с пленницей исключительно по обоюдному согласию.

Валентина Ческидова утверждает, что абсолютно ни в чём не виновата. Мол, её сын не удерживал девушку, жили они по любви, а двери их дома всегда были открыты.

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Авторы Егор Пережогин