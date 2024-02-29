В США маньяк избежал казни из-за врачей, которые не смогли ввести ему инъекцию

Пожилой маньяк Томас Крич, осуждённый в США за преступления 40-летней давности, остался в живых после приведения смертного приговора в исполнение. Ответственная за введение ядовитой инъекции медицинская бригада попросту не смогла попасть в вену заключённого.

После неудачной казни состоялась конференция, где выступил глава Департамента исправительных учреждений штата Айдахо Джош Тьюолт. Он заявил, что доверяет врачам и не считает произошедшее провалом.

"Они сделали всё возможное на профессиональном уровне, уважительно относясь к процессу, и, когда оказалось, что эти усилия окажутся безуспешными, они поступили правильно и решили прекратить дополнительные попытки", — произнёс Тьюолт.