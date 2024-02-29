В США маньяк избежал казни из-за врачей, которые не смогли ввести ему инъекцию
В США врачи не смогли попасть в вену и казнить 73-летнего маньяка Томаса Крича
Пожилой маньяк Томас Крич, осуждённый в США за преступления 40-летней давности, остался в живых после приведения смертного приговора в исполнение. Ответственная за введение ядовитой инъекции медицинская бригада попросту не смогла попасть в вену заключённого.
После неудачной казни состоялась конференция, где выступил глава Департамента исправительных учреждений штата Айдахо Джош Тьюолт. Он заявил, что доверяет врачам и не считает произошедшее провалом.
"Они сделали всё возможное на профессиональном уровне, уважительно относясь к процессу, и, когда оказалось, что эти усилия окажутся безуспешными, они поступили правильно и решили прекратить дополнительные попытки", — произнёс Тьюолт.
За день до сорвавшейся процедуры 73-летнему убийце разрешили провести ночь с женой, устроив ему ужин с жареной курицей, картофельным пюре, булочками и мороженым. Сейчас Крич помещён обратно в камеру, решение по нему будет вынесено позднее.
А месяцем ранее в США впервые казнили заключённого экспериментальным методом с применением чистого азота. Перед смертью осуждённый испытал ужасные муки.
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