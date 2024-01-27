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27 января, 05:00

Раскрыты шокирующие подробности о последних минутах жизни американца, казнённого азотом

AP: Казнённый чистым азотом американец две минуты бился в судорогах

Казнённый в четверг, 25 января, экспериментальным способом американец Кеннет Юджин Смит ушёл из жизни в муках. Как передаёт Associated Press (AP), мужчина, которому давали дышать лишь чистым азотом, несколько минут перед своей смертью бился в судорогах.

По данным агентства, заключённый начал биться в судорогах в 19:58 по местному времени (04:58 мск 26 января). Всего через две минуты они прекратились, после чего Смит смог оторвать от каталки лишь голову, а затем и её уронил обратно. В 20:25 (05:25 мск) было объявлено о смерти.

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Напомним, 25 января в американском штате Алабама впервые провели смертную казнь с использованием чистого азота. Смертный приговор уже пытались привести в исполнение с помощью инъекции, но заключённый выжил. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в свою очередь заявил, что эта казнь может быть приравнена к пытке, и выразил соболезнования в связи со смертью заключённого.

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Unsplash

Алексей Соловьёв
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