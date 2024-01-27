Раскрыты шокирующие подробности о последних минутах жизни американца, казнённого азотом

Казнённый в четверг, 25 января, экспериментальным способом американец Кеннет Юджин Смит ушёл из жизни в муках. Как передаёт Associated Press (AP), мужчина, которому давали дышать лишь чистым азотом, несколько минут перед своей смертью бился в судорогах.

По данным агентства, заключённый начал биться в судорогах в 19:58 по местному времени (04:58 мск 26 января). Всего через две минуты они прекратились, после чего Смит смог оторвать от каталки лишь голову, а затем и её уронил обратно. В 20:25 (05:25 мск) было объявлено о смерти.