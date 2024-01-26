"Это обряд!": Мясников рассказал о последних чувствах американца, которого казнили азотом
Доктор Мясников: При казни чистым азотом человек просто засыпает
Казнь с применением чистого азота, которую впервые провели в США, сама по себе достаточно безболезненна, человек просто засыпает. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Вместе с тем доктор обратил внимание на этическую сторону вопроса.
"Большего ханжества я не знаю: отнимать у человека жизнь и беспокоиться о его самочувствии. Смертная казнь всегда была наказанием комплексным, и сама смерть была только избавлением. Тут и ожидание, и позор, и страх, и боль. Позорная казнь для одних, плаха и расстрел — для других", — отметил врач в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Мясников добавил, что такая процедура напоминает обряд. Причём у США, по мнению доктора, подход в этом вопросе не самый правильный.
Как сообщал Лайф, 25 января в американском штате Алабама впервые провели смертную казнь с использованием чистого азота. В городе Этмор был умерщвлён 58-летний Кеннет Смит, признанный виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году. В своём последнем слове американец заявил, что этим штат "заставляет человечество сделать шаг назад".
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