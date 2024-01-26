"Это обряд!": Мясников рассказал о последних чувствах американца, которого казнили азотом

Казнь с применением чистого азота, которую впервые провели в США, сама по себе достаточно безболезненна, человек просто засыпает. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Вместе с тем доктор обратил внимание на этическую сторону вопроса.

"Большего ханжества я не знаю: отнимать у человека жизнь и беспокоиться о его самочувствии. Смертная казнь всегда была наказанием комплексным, и сама смерть была только избавлением. Тут и ожидание, и позор, и страх, и боль. Позорная казнь для одних, плаха и расстрел — для других", — отметил врач в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Мясников добавил, что такая процедура напоминает обряд. Причём у США, по мнению доктора, подход в этом вопросе не самый правильный.