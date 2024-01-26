В США впервые казнили человека с использованием чистого азота

В США в четверг, 25 января, состоялась первая смертная казнь с применением чистого азота. В городе Этмор (Алабама), был умерщвлён 58-летний Кеннет Смит, признанный виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году. Об этом сообщил генпрокурор штата Стив Маршалл.

"Справедливость восторжествовала. Сегодня вечером Смит был казнён за отвратительный поступок, который он совершил", — заявил генпрокурор.

Такой способ казни требует плотного прижатия к лицу маски, в которую подаётся газообразный азот. Постепенно он вытесняет из лёгких кислород, и человек быстро теряет сознание, затем происходит остановка сердца. Казнь была начата в 19:56 по местному времени (04:56 26 января мск). Смерть констатировали в 20:25 (05:25 мск).

"Сегодня вечером Алабама заставляет человечество сделать шаг назад. <…> Спасибо, что поддержали меня", — цитируют последние слова Смита американские СМИ.

Кеннета Юджина Смита не смогли казнить в 2022 году: ему не удалось ввести смертельную инъекцию, после чего офис генпрокурора штата запросил у Верховного суда установить новую дату и способ казни. В ноябре Верховный суд Алабамы разрешил казнить Смита экспериментальным способом с использованием газообразного азота.