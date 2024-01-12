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12 января, 20:28

В ООН не поддержали казнь американского заключённого с помощью чистого азота

Организация Объединённых Наций высказалась о планах властей Алабамы казнить заключённого экспериментальным способом, используя чистый азот. По словам представителя генсека Стефана Дюжаррика, ООН не поддерживает такую инициативу.

"ООН выступает против какого-либо применения смертной казни", — ответил он на соответствующий вопрос.

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Напомним, речь идёт о предстоящей казни 58-летнего Кеннета Смита, который был осуждён за заказное убийство в 1988 году. Смертный приговор уже пытались привести в исполнение с помощью инъекции, но заключённый выжил. Теперь будет использован метод азотной гипоксии, при котором мужчину заставят дышать чистым газом. Смит ходатайствовал о нежелании применения такого способа, но его прошение было отклонено.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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