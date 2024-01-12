В ООН не поддержали казнь американского заключённого с помощью чистого азота

Напомним, речь идёт о предстоящей казни 58-летнего Кеннета Смита, который был осуждён за заказное убийство в 1988 году. Смертный приговор уже пытались привести в исполнение с помощью инъекции, но заключённый выжил. Теперь будет использован метод азотной гипоксии, при котором мужчину заставят дышать чистым газом. Смит ходатайствовал о нежелании применения такого способа, но его прошение было отклонено.