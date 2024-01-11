"Почувствует лёгкое опьянение": Врач рассказал об особенностях казни азотом, которую применят в США

Хирург Александр Гоев прокомментировал информацию о первой в истории США казни с использованием азота, которая состоится 25 января. Новый метод умерщвления придёт на замену смертельной инъекции.

"Казнь с помощью азотной гипоксии гуманнее применяемой сейчас в США смертельной инъекции, когда приговорённый получает коктейль препаратов. Но в данном случае осуждённый просто заснёт, без удушья, галлюцинаций или боли. Вероятно, он почувствует лёгкое опьянение", — заявил Гоев NEWS.ru.