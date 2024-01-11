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11 января, 14:03

"Почувствует лёгкое опьянение": Врач рассказал об особенностях казни азотом, которую применят в США

Хирург Гоев: Казнь азотом гуманнее применяемой сейчас в США смертельной инъекции

Хирург Александр Гоев прокомментировал информацию о первой в истории США казни с использованием азота, которая состоится 25 января. Новый метод умерщвления придёт на замену смертельной инъекции.

"Казнь с помощью азотной гипоксии гуманнее применяемой сейчас в США смертельной инъекции, когда приговорённый получает коктейль препаратов. Но в данном случае осуждённый просто заснёт, без удушья, галлюцинаций или боли. Вероятно, он почувствует лёгкое опьянение", — заявил Гоев NEWS.ru.

По его словам, приговорённый к казни умрёт от вдыхания азота через полчаса. Хирург, однако, добавил, что это "зависит от дозы и особенностей организма".

Осуждённого за убийство американца оправдали спустя почти 50 лет тюрьмы
Осуждённого за убийство американца оправдали спустя почти 50 лет тюрьмы

Ранее Лайф писал, что первым, кого казнят в США подобным образом, станет Кеннет Юджин Смит. Мужчина был осуждён за убийство женщины, которое произошло в 1988 году. Примечательно, что его уже пытались казнить два года назад, но не смогли ввести инъекцию. В ноябре прошлого года Верховный суд Алабамы разрешил казнить приговорённого с помощью азота.

Обложка ©

Getty Images / Halfdark

Ян Поланин
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