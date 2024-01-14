Американист объяснил, почему в США казнят заключённых вопреки призывам ООН

В США 25 января впервые казнят заключённого — Кеннета Юджина Смита, осуждённого за совершённое в 1988 году убийство женщины, — с помощью жидкого азота. Американист, историк Владимир Можегов объяснил телеканалу "360", почему Америка не может отказаться от этой практики.

Как объяснил специалист, США состоят практически из отдельных стран, законодательство которых может довольно сильно отличаться. Где-то смертная казнь запрещена, где-то используется электрический стул, где-то инъекции, а в отдельных штатах вводят новые методы. Возможно, предположил Можегов, казнь жидким азотом гуманнее, чем электрический стул.

В мире отношение к смертной казни тоже разное. С 1985 года её отменили более 50 государств. Россия ввела мораторий на смертную казнь в 1997 году. ООН также придерживается мнения, что лишать человека жизни недопустимо. Штаты же, по словам историка, слишком свободны.

"Я не думаю, что Америка готова отказаться от смертных казней. Всё-таки страна достаточно консервативная. Скорее, она может распасться на два разных мира: консервативный и прогрессивный", — считает Можегов.