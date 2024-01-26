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26 января, 10:25

ООН: Казнь заключённого азотом в США может приравниваться к пытке

Недавняя казнь американца азотом может приравняться к пытке, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он выразил соболезнования в связи со смертью заключённого.

"Этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению", — добавил Тюрк.

Он также указал на то, что смертная казнь сама по себе несовместима с основополагающим правом на жизнь. Он призвал все страны ввести мораторий на её применение "в качестве шага к всеобщей отмене" этой меры.

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Напомним, 25 января в американском штате Алабама впервые провели смертную казнь с использованием чистого азота. В городе Этмор был умерщвлён 58-летний Кеннет Смит, признанный виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году. В своём последнем слове американец заявил, что этим штат "заставляет человечество сделать шаг назад".

Закон, позволяющий применять жидкий азот для казни преступников, приняли в трёх штатах США — Алабаме, Оклахоме и Миссисипи — в 2018 году, однако до этого дня данный метод ни разу не использовали. Есть мнение, что казнь с помощью азотной гипоксии гуманнее, так как в данном случае осуждённый просто заснёт — без удушья, галлюцинаций и боли. Вероятно, он почувствует лёгкое опьянение. Однако в ООН данную инициативу не поддержали.

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Матвей Константинов
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