Австралийский писатель приговорён в КНР к смертной казни с отсрочкой В Китае австралийского писателя Хэнцзюня приговорили к смертной казни за шпионаж 5 февраля, 09:37 Ян Хэнцзюнь. Обложка © Twitter / 杨恒均

В Китае вынесено судебное решение в отношении австралийского писателя Яна Хэнцзюня, обвиняемого в шпионаже. Его приговорили к смертной казни с отсрочкой наказания. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в соцсети X.

"Правительство Австралии шокировано тем, что австралийский гражданин Ян Хэнцзюнь сегодня был приговорён к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора в Пекине", — отметила она.

Вонг добавила, что казнь могут заменить на пожизненное тюремное заключение, если Хэнцзюнь не совершит преступлений в течение двух лет. Китайского посла в Канберре вызвали в австралийский МИД, чтобы выразить возмущение, сообщает телеканал ABC. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже подтвердил вердикт в отношении писателя.

При этом он отметил, что суд рассмотрел дело строго в соответствии с законом, все процессуальные права обвиняемого были соблюдены. Несмотря на закрытый режим слушаний, австралийской стороне дали возможность прийти на оглашение приговора. Вэньбинь добавил, что суд также конфисковал всё личное имущество Хэнцзюня.

Напомним, Ян Хэнцзюнь — австралийский писатель китайского происхождения, экс-сотрудник МИД КНР. Он вёл свой блог, где критиковал китайские власти и рассказывал о "правильных" демократических ценностях. В 2019 году Хэнцзюня задержали в КНР и обвинили в шпионаже. В мае 2021 года суд начал рассмотрение его дела в закрытом режиме. В Австралии назвали обвинения ложными.

Авторы Татьяна Миссуми