Песков назвал обвинения в шпионаже в адрес депутата ЕС Жданок "охотой на ведьм"

Скандал с депутатом Европейского парламента от Латвии Татьяной Жданок, которую обвинили в шпионаже в пользу России, является признаком "охоты на ведьм". Такое мнение озвучил в беседе с журналистами во вторник, 30 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это охота на ведьм. Помните, был маккартизм в США? Тогда сколько людей там арестовывали, бросали в тюрьмы...Вот это то же самое", — убеждён представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва решительно осуждает такие проявления и напоминает, что преследование госпожи Жданок "никоим образом не соответствует никаким так называемым идеалам демократии", в том понимании, которое доминирует сейчас в Европе.