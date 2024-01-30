Песков назвал обвинения в шпионаже в адрес депутата ЕС Жданок "охотой на ведьм"
73-летняя Татьяна Жданок - советский математик и латвийский политический деятель. С 2019 года — депутат Европейского парламента (Фракция зелёных и Европейского свободного альянса). Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Татьяна Жданок
Скандал с депутатом Европейского парламента от Латвии Татьяной Жданок, которую обвинили в шпионаже в пользу России, является признаком "охоты на ведьм". Такое мнение озвучил в беседе с журналистами во вторник, 30 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это охота на ведьм. Помните, был маккартизм в США? Тогда сколько людей там арестовывали, бросали в тюрьмы...Вот это то же самое", — убеждён представитель Кремля.
Песков добавил, что Москва решительно осуждает такие проявления и напоминает, что преследование госпожи Жданок "никоим образом не соответствует никаким так называемым идеалам демократии", в том понимании, которое доминирует сейчас в Европе.
Ранее стало известно, что депутата законодательного собрания ЕС от Латвии Татьяну Жданок обвиняют в шпионаже в пользу России. Информация об этом сперва появилась в СМИ, но председатель Европарламента Роберта Метсола серьезно отнесся к данным обвинениям и передал дело в Консультативный комитет по Кодексу поведения. Американские журналисты также припомнили, что Жданок выступала против резолюции, осуждающая проведение российской спецоперации на Украине.