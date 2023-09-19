В США спустя 54 года установили личность серийного убийцы Зодиака

В США спустя 54 года установили личность одного из самых жестоких серийных убийц по прозвищу Зодиак, который орудовал в Калифорнии с конца 1960-х до начала 1970-х годов. Как пишет Daily Star, преступником оказался ветеран боевых действий Гэри Фрэнсис Пост.

По данным следствия, маньяк совершил семь установленных нападений и убил пятерых человек. Особую известность он обрёл благодаря шифрованным письмам, отправленным в газеты. Зодиак использовал специальные коды и придумывал загадочные головоломки, а также прилагал к ним угрозы и заявления о совершённых убийствах, подписываясь прозвищем и добавляя символ наподобие кельтского креста. Именно на него наткнулось частное детективное агентство The Case Breakers.

Его обнаружили у дома, который когда-то принадлежал ветерану ВВС США Гэри Фрэнсису Посту, после чего были найдены и другие доказательства его причастности к убийствам. К примеру, его снимки со шрамом на лбу оказались похожи на известные ранее изображения фоторобота Зодиака. Как сообщили в центральном архиве Пентагона, военный был тяжело ранен во время аварии. После армии он 40 лет проработал маляром, что также повлияло на ход следствия: на одном из мест убийств нашли наручные часы с брызгами краски. Судя по документам, Пост вёл законопослушную жизнь и лишь в 2016 году столкнул жену с лестницы, после чего был отправлен в психушку. Спустя два года он скончался в возрасте 80 лет.

Гэри Фрэнсис Пост, убийца Зодиак. Фото © Wikipedia / Uncredited police photographer

Подозрения полицейских подтвердил и пасынок маньяка Крис Эйвери. Он признался, что уже давно узнал правду, а когда попытался вмешаться, отчим чуть не убил его. В итоге Эйвери пустился в бега и рассказал обо всём лишь после заявлений частных детективов.