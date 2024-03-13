Названы маркеры, указывающие на сексуального маньяка

Существуют маркеры, по которым можно выявить лиц с аномалиями сексуального влечения. О них рассказал декан факультета "Юридическая психология" МГППУ профессор Николай Дворянчиков.

"Вот, например, для мужчин с сексуальной девиацией характерно амбивалентное (двойственное) отношение к женщинам", — приводит его слова "Газета.ru".

Профессор привёл в пример ряд методик, где в разговоре с подозреваемым предлагается подобрать ассоциации к разным объектам: "женщина", "мужчина", "ребёнок" и "я". Часто, если мужчина ассоциирует женщину с кем-то притягательным и одновременно опасным, например с красивой розой с шипами, которая может уколоть, у него и проявляется один из признаков сексуального неблагополучия.

В норме такое встречается намного реже, однако для парафиликов — лиц с девиантным сексуальным поведением — образ женщины практически всегда в себе несёт одновременно и притягательность, и опасность, которая мешает ему быть с ней. Тогда-то и возникает желание к совершению преступления.