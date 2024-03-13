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13 марта, 00:58

Названы маркеры, указывающие на сексуального маньяка

Психолог Дворянчиков: Маньяка может выдать двойственное отношение к женщине

Существуют маркеры, по которым можно выявить лиц с аномалиями сексуального влечения. О них рассказал декан факультета "Юридическая психология" МГППУ профессор Николай Дворянчиков.

"Вот, например, для мужчин с сексуальной девиацией характерно амбивалентное (двойственное) отношение к женщинам", — приводит его слова "Газета.ru".

Профессор привёл в пример ряд методик, где в разговоре с подозреваемым предлагается подобрать ассоциации к разным объектам: "женщина", "мужчина", "ребёнок" и "я". Часто, если мужчина ассоциирует женщину с кем-то притягательным и одновременно опасным, например с красивой розой с шипами, которая может уколоть, у него и проявляется один из признаков сексуального неблагополучия.

Психолог объяснил, откуда вообще взялись маньяки
Психолог объяснил, откуда вообще взялись маньяки

В норме такое встречается намного реже, однако для парафиликов — лиц с девиантным сексуальным поведением — образ женщины практически всегда в себе несёт одновременно и притягательность, и опасность, которая мешает ему быть с ней. Тогда-то и возникает желание к совершению преступления.

Ранее Life.ru рассказывал о пяти ужасающих советских маньяках, которых боялись все в СССР. У печально известного Андрея Чикатило, к сожалению, были не менее кровожадные предшественники.

Обложка ©

Freepik / DC Studio

Артур Лапсаков
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