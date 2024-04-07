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7 апреля, 15:09

По подозрению в убийстве шеф-повара из Химок задержали его жену

По подозрению в убийстве шеф-повара из Химок задержали его 32-летнюю супругу. Как сообщили в пресс-службе главного управления СК России по Московской области, накануне задержанная, находясь в квартире по улице Маяковского, нанесла мужу колото-резаное ранение груди.

"По подозрению в убийстве задержана 32-летняя местная жительница (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", — говорится в сообщении СК.

От полученной травмы мужчина скончался на месте. Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли следы рук, нож и другие вещдоки. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, в настоящее время проводятся допросы.

Ранее Life.ru сообщал, что 33-летний шеф-повар из Химок умер до приезда экстренных служб. Известно, что вместе с женой они работали на кухне в кафетерии при местном хостеле и воспитывали семилетнего сына.

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Сайт СК России

Наталья Исакова
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