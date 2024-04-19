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19 апреля, 17:13

Стрельба произошла в кафе с детьми в центре Дербента

Стрельба произошла в центре города Дербента в Дагестане. Как сообщает SHOT, в результате произошедшего минимум один человек пострадал.

Стрельба в центре дагестанского Дербента. Видео © Telegram / SHOT

Неизвестный несколько раз выстрелил внутри кофейни "Октябрь" и скрылся с места преступления. В этот момент в заведении были семьи с детьми. Очевидцы утверждали, что один из несовершеннолетних якобы получил ранения, но информация не подтвердилась. По данным телеграм-канала, нападавший сидел за столиком и с кем-то общался. В какой-то момент он достал пистолет, выбежал на улицу и начал палить в своего собеседника — именно этот мужчина и был ранен. Его доставили в больницу с ранением в ногу. В республиканском МВД журналистам рассказали, что пистолет был травматическим, 28-летнего стрелка сейчас ищут, с места происшествия он скрылся на Lexus LX570. Информация о ранении ребёнка проверяется.

Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за высоких цен на шиномонтажке. Злоумышленника задержали на месте, против него также уже возбудили уголовное дело.

В Петербурге мужчина ранил посетителя ресторана из пистолета и пытался задушить других
В Петербурге мужчина ранил посетителя ресторана из пистолета и пытался задушить других
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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