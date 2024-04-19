Стрельба произошла в кафе с детьми в центре Дербента

Неизвестный несколько раз выстрелил внутри кофейни "Октябрь" и скрылся с места преступления. В этот момент в заведении были семьи с детьми. Очевидцы утверждали, что один из несовершеннолетних якобы получил ранения, но информация не подтвердилась. По данным телеграм-канала, нападавший сидел за столиком и с кем-то общался. В какой-то момент он достал пистолет, выбежал на улицу и начал палить в своего собеседника — именно этот мужчина и был ранен. Его доставили в больницу с ранением в ногу. В республиканском МВД журналистам рассказали, что пистолет был травматическим, 28-летнего стрелка сейчас ищут, с места происшествия он скрылся на Lexus LX570. Информация о ранении ребёнка проверяется.