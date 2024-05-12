"Пуля в щеке торчит": Двое мужчин устроили кровавое месиво со стрельбой в московском ТЦ В Москве полиция задержала мужчину, выстрелившего в лицо посетителю ТЦ 12 мая, 07:21 Мужчина выстрелил в лицо оппоненту во время ссоры в Москве. Видео © Telegram / SHOT

В Москве мужчина выстрелил в лицо своему оппоненту во время ссоры в торговом центре "Сомбреро", пуля застряла у потерпевшего в щеке. Полиция задержала стрелявшего, пишет SHOT и публикует кадры кровавых разборок.

Мужчина выстрелил в лицо оппоненту во время ссоры в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло 11 мая в ТЦ "Сомбреро" на Варшавском шоссе. Двое мужчин устроили конфликт в холле здания. Внезапно один из них вытащил травматический пистолет и выстрелил в лицо второму. Последний тут же бросился с кулаками на обидчика, и началась драка.

Посетители вызвали полицию. До её прибытия мужчины, сцепившись, продолжали ссору. На кадрах видно, что у потерпевшего окровавлено лицо и пулей травмирована щека. Его госпитализировали, а нападавшего задержали правоохранители. Ведётся проверка, подтвердили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Ранее сообщалось, что жители Коломны ночью вызвали полицию из-за шумных соседей, которые ругались, дрались и мешали всем спать. Наряд полиции приехал по адресу на проспекте Кирова. Из квартиры вышел разъярённый мужчина, который сразу выстрелил из ракетницы в живот одному из правоохранителей, а потом закрыл дверь. Нарушителя удалось задержать. Им оказался местный дворник, который ранее уже был судим.

Авторы Татьяна Миссуми