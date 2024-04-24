Нижегородец дважды выстрелил в мать из лука за просьбы найти работу В Нижегородской области задержан мужчина, стрелявший из лука в свою мать 24 апреля, 16:43 Мужчина выстрелил в свою мать из лука. Обложка © МВД по Нижегородской области

В Нижегородской области 46-летний мужчина разозлился и дважды выстрелил из лука в свою мать, которая просила его найти работу. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Всё произошло в городе Первомайске вечером 18 апреля. Пенсионерка конфликтовала со своим сыном, который не хотел работать и сидел у неё на шее. Она в очередной раз попросила его посмотреть вакансии, тогда мужчина вышел из себя, схватил лук и выстрелил в свою мать. Женщина успела спрятаться в квартире соседа, откуда вызвала полицию.

"Неработающий ранее судимый за незаконное хранение наркотиков и оружия сын потерпевшей был доставлен в полицию. Свою вину мужчина признал", — подчеркнули в МВД.

Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ "Угроза убийством". Мужчине грозит наказание до двух лет тюрьмы. Лук у него изъяли.

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Авторы Татьяна Миссуми