В Химках на улице нашли младенца, которого мать после пьянки оставила знакомому
На лавке во дворе жилого дома в подмосковных Химках нашли брошенного ребёнка грудного возраста. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
"В Сходненский отдел полиции УМВД России по городскому округу Химки <...> поступила информация о том, что на лавочке во дворе дома, расположенного на улице Микояна, обнаружен грудной ребёнок. <...> Было принято решение о доставлении младенца в отдел полиции. <...> Позднее в территориальный отдел обратилась жительница города Москвы и сообщила, что она является матерью мальчика 2023 года рождения", — сказано в публикации.
В министерстве уточнили, что обратившаяся в отделение полиции женщина выглядела нетрезвой, проявляла агрессию и хамила остальным посетителям отдела и правоохранителям. В итоге на неё составили административный протокол за мелкое хулиганство в дополнение к административке о неисполнении или ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Свидетели и очевидцы ситуации сообщили, что мать ребёнка после пьянки отдала малыша своему знакомому и отправилась к себе в квартиру. Оставленный ей мальчик громко плакал на протяжении двух часов, мужчина оказался не в силах его успокоить. Сейчас ребёнок в больнице, угрозы его жизни и здоровью нет.
Ранее Life.ru рассказывал другую историю с брошенными детьми, которая оказалась намного трагичнее. На одной из насосных станций в Новой Москве 18 марта была обнаружена жуткая находка — тело младенца. На следующий день там нашли ещё одного мёртвого ребёнка. Оказалось, что обе погибшие — девочки. Возбуждено уголовное дело. Мать малышек разыскивают. Криминалисты предположили, что их смерть могла произойти в результате выкидыша, после которого горе-мамаша решила их спрятать.
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