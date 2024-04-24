В Химках на улице нашли младенца, которого мать после пьянки оставила знакомому

На лавке во дворе жилого дома в подмосковных Химках нашли брошенного ребёнка грудного возраста. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

"В Сходненский отдел полиции УМВД России по городскому округу Химки <...> поступила информация о том, что на лавочке во дворе дома, расположенного на улице Микояна, обнаружен грудной ребёнок. <...> Было принято решение о доставлении младенца в отдел полиции. <...> Позднее в территориальный отдел обратилась жительница города Москвы и сообщила, что она является матерью мальчика 2023 года рождения", — сказано в публикации.

В министерстве уточнили, что обратившаяся в отделение полиции женщина выглядела нетрезвой, проявляла агрессию и хамила остальным посетителям отдела и правоохранителям. В итоге на неё составили административный протокол за мелкое хулиганство в дополнение к административке о неисполнении или ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.