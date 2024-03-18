Тело младенца обнаружили на насосной станции в Новой Москве

На насосной станции в Новой Москве обнаружили тело младенца. О жуткой находке сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, ребёнка нашли при проведении работ на улице Солнечная. Теперь в деле разбираются правоохранители. Точную причину смерти малыша покажут результаты судебно-медицинской экспертизы.

"Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия, контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела", — добавили в ведомстве.