Тело младенца обнаружили на насосной станции в Новой Москве
На насосной станции в Новой Москве обнаружили тело новорождённого младенца. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
На насосной станции в Новой Москве обнаружили тело младенца. О жуткой находке сообщили в столичной прокуратуре.
По данным ведомства, ребёнка нашли при проведении работ на улице Солнечная. Теперь в деле разбираются правоохранители. Точную причину смерти малыша покажут результаты судебно-медицинской экспертизы.
"Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия, контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела", — добавили в ведомстве.
А ранее Life.ru писал, что в городе Белый Тверской области в подъезде многоэтажки нашли новорождённую девочку. Выяснилось, что таким методом от ребёнка хотели избавиться родители. По данному факту в отношении отца младенца возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".