Новорождённую девочку в корзинке подбросили в подъезд дома в Тверской области

В городе Белый Тверской области в подъезде многоэтажки найдена новорождённая девочка. Как выяснило следствие, от малышки таким образом хотели избавиться биологические родители.

По данным регионального управления Следственного комитета, всё произошло 1 марта. 31-летняя жительница посёлка Оленино родила дома девочку, завернула в одеяло и попросила биологического отца увезти её. Мужчина положил малышку в корзину из полимерного материала и отвёз в город Белый. В одной из многоэтажек он и оставил свою дочь.

Малышку обнаружил один из жильцов дома, после чего сразу вызвал экстренные службы. Сейчас девочка в больнице, ей ничего не угрожает. По данному факту в отношении отца ребёнка возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".