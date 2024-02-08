Настоящий герой без плаща: Россиянин на лету поймал выброшенную с пятого этажа годовалую кроху

Появились новые подробности спасения двухлетней девочки, которую невменяемый отец выбросил из окна пятого этажа в казанском микрорайоне Юдино. Изначально сообщалось, что малышка упала на козырёк магазина, а снег якобы смягчил удар. Но оказалось, что в этой истории есть герой — Альберт Бикмуллин. Это он спас жизнь ребёнку, поймав её буквально на лету.

Рассказ казанца-героя Альберта Бикмуллина. Видео © МВД Медиа

Мужчина работает водителем-экспедитором, развозит товары в магазины. По данным "МВД Медиа", он находился на смене, когда услышал детские крики и увидел, как мужчина высунул двоих детей-близнецов из окна и, держа их за одежду, грозился выкинуть. Альберт выскочил из машины и успел поймать выброшенную девочку на лету, после чего они вместе скатились в сугроб.

"Он резко кинул её, я на лету увидел, поймал, и мы вместе в сугроб упали. Я её поднял, она плачет", — рассказал Альберт Бикмуллин.

После этого мужчина через соседское окно попал в квартиру к неадеквату, вступил с ним в переговоры и находился внутри до приезда сотрудников полиции. Именно Альберт не дал горе-папаше выбросить в окно ещё и мальчика.