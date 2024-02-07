В Казани отец выбросил двухлетнюю дочь с пятого этажа из-за видения
В Казани возбудили дело на отца, выбросившего с пятого этажа двухлетнюю дочь
Мужчина, который выбросил двухлетнюю дочь с пятого этажа в Казани. Обложка © Telegram / Подъём
В казанском микрорайоне Юдино мужчина выбросил двухлетнюю дочь с пятого этажа. Как сообщает Mash Iptash, отцу показалось, что дома начался пожар, поэтому он швырнул девочку в сугроб, чтобы "спасти".
Полицейские задержали мужчину, который выбросил двухлетнюю дочь с пятого этажа в Казани. Видео © Telegram / Mash Iptash
По данным телеграм-канала, 36-летний отец девочки — наркоман, и у него началась белая горячка. Вместе с ним и его 21-летней супругой живут ещё двое мальчиков, одному из них три года, а другому недавно исполнилось две недели. При этом пострадавшая девочка — их единственный общий ребёнок. По словам соседей, семья проживает в съёмной квартире.
Вскоре мужчину задержали полицейские. У девочки перелом руки и ушиб мозга. Как пишет "Подъём", ребёнок упал на козырёк магазина, снег смягчил удар. Малышку и её двух братьев доставили в больницу, с детьми находится мать. А горе-отца следователи подозревают в покушении на убийство ребенка, возбуждено уголовное дело.
Ранее Life.ru писал, что в Пятигорске мать выбросила новорождённого ребёнка в выгребную яму. Младенец задохнулся и погиб, женщине грозит от двух до четырёх лет лишения свободы.