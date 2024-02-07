В Казани отец выбросил двухлетнюю дочь с пятого этажа из-за видения

В казанском микрорайоне Юдино мужчина выбросил двухлетнюю дочь с пятого этажа. Как сообщает Mash Iptash, отцу показалось, что дома начался пожар, поэтому он швырнул девочку в сугроб, чтобы "спасти".

Полицейские задержали мужчину, который выбросил двухлетнюю дочь с пятого этажа в Казани. Видео © Telegram / Mash Iptash

По данным телеграм-канала, 36-летний отец девочки — наркоман, и у него началась белая горячка. Вместе с ним и его 21-летней супругой живут ещё двое мальчиков, одному из них три года, а другому недавно исполнилось две недели. При этом пострадавшая девочка — их единственный общий ребёнок. По словам соседей, семья проживает в съёмной квартире.

Вскоре мужчину задержали полицейские. У девочки перелом руки и ушиб мозга. Как пишет "Подъём", ребёнок упал на козырёк магазина, снег смягчил удар. Малышку и её двух братьев доставили в больницу, с детьми находится мать. А горе-отца следователи подозревают в покушении на убийство ребенка, возбуждено уголовное дело.