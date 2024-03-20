В Москве завели дела после обнаружения мёртвых младенцев на насосной станции

Следователи завели два уголовных дела после обнаружения тел младенцев на насосной станции в Новой Москве, об этом сообщили в столичном ГСУ СК РФ. Проводятся экспертизы, устанавливается личность матери детей.

"Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении Следкома.