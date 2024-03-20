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20 марта, 08:42

В Москве завели дела после обнаружения мёртвых младенцев на насосной станции

На насосной станции в Новой Москве обнаружили тело новорождённого младенца. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

На насосной станции в Новой Москве обнаружили тело новорождённого младенца. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Следователи завели два уголовных дела после обнаружения тел младенцев на насосной станции в Новой Москве, об этом сообщили в столичном ГСУ СК РФ. Проводятся экспертизы, устанавливается личность матери детей.

"Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении Следкома.

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Напомним, тело первого малыша нашли 18 марта при проведении работ на улице Солнечной. Второе тело новорождённого заметили 19 марта там же. СК уточняет, что оба погибших младенца — девочки, у одной из них на голове обнаружена рана.

Александра Вишнякова
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