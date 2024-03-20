В Москве завели дела после обнаружения мёртвых младенцев на насосной станции
На насосной станции в Новой Москве обнаружили тело новорождённого младенца. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Следователи завели два уголовных дела после обнаружения тел младенцев на насосной станции в Новой Москве, об этом сообщили в столичном ГСУ СК РФ. Проводятся экспертизы, устанавливается личность матери детей.
"Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении Следкома.
Напомним, тело первого малыша нашли 18 марта при проведении работ на улице Солнечной. Второе тело новорождённого заметили 19 марта там же. СК уточняет, что оба погибших младенца — девочки, у одной из них на голове обнаружена рана.