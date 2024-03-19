Ещё одно тело младенца обнаружено на насосной станции в Новой Москве
Место, где обнаружили тело младенца. Обложка © Telegram / Столичный СК
На насосной станции в Новой Москве обнаружили ещё одну страшную находку. Второе тело новорождённого ребёнка заметили там, где вчера уже был найден труп грудной девочки. Сейчас следователи столичного СК проводят экспертизу на месте происшествия.
"Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сказано в сообщении пресс-службы столичного СК.
Ранее на насосной станции в Новой Москве было обнаружено тело младенца. В столичной прокуратуре сообщили, что ребёнок был найден при проведении работ на улице Солнечной. О точной причине смерти малыша станет известно, когда появятся результаты судебно-медицинской экспертизы.