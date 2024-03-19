Ещё одно тело младенца обнаружено на насосной станции в Новой Москве

На насосной станции в Новой Москве обнаружили ещё одну страшную находку. Второе тело новорождённого ребёнка заметили там, где вчера уже был найден труп грудной девочки. Сейчас следователи столичного СК проводят экспертизу на месте происшествия.

"Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сказано в сообщении пресс-службы столичного СК.