СК завёл дело из-за обвала на золотом руднике, где под землёй заблокированы 13 шахтёров

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ по факту обрушения на руднике золотодобывающего комбината "Пионер" в Амурской области, в результате которого под завалами оказались шахтёры. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Место обрушения на руднике золотодобывающего комбината "Пионер" в Амурской области. Видео © Следственный комитет Российской Федерации

"Следственными органами СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ "Нарушение требований безопасности при ведении работ", — уточнили в комитете.