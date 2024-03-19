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19 марта, 06:41

СК завёл дело из-за обвала на золотом руднике, где под землёй заблокированы 13 шахтёров

СК возбудил уголовное дело после обрушения породы на руднике в Амурской области

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ по факту обрушения на руднике золотодобывающего комбината "Пионер" в Амурской области, в результате которого под завалами оказались шахтёры. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Место обрушения на руднике золотодобывающего комбината "Пионер" в Амурской области. Видео © Следственный комитет Российской Федерации

"Следственными органами СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ "Нарушение требований безопасности при ведении работ", — уточнили в комитете.

Следователи-криминалисты уже прибыли на место происшествия. Они допрашивают свидетелей и ответственных за соблюдение правил безопасности, изымают документацию. Полученные в ходе осмотра места ЧП данные при расследовании уголовного дела будут проанализированы и сопоставлены с документами, регламентирующими соблюдение правил безопасности на данном участке работ.

Под завалами могут быть люди: Обвал породы на золотом руднике в Турции попал на видео
Под завалами могут быть люди: Обвал породы на золотом руднике в Турции попал на видео

Изначально сообщалось, что под завалами горной породы на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Зейском муниципальном округе могут находиться 15 человек. По словам амурского губернатора Василия Орлова, под землёй заблокированы 13 рабочих. Для их вызволения мобилизованы все силы, в области ввели режим ЧС регионального масштаба.

Обложка ©

Следственный комитет Российской Федерации

Андрей Бражников
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