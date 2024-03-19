Режим ЧС введён в Приамурье из-за обрушения на руднике, завалившего 13 человек

Правительство Амурской области объявило о введении в регионе режима ЧС регионального масштаба в связи с обрушением горных пород на руднике золотодобывающего комбината "Пионер". Под завалами продолжают находиться 13 человек, связь с которыми отсутствует.

По словам местного губернатора Василия Орлова, для вызволения рабочих мобилизованы все силы. На подмогу спасателям уже выдвинулись коллеги из соседних регионов, там же готовятся новые резервы. С первых часов трагедии сотрудники МЧС ведут расчистку транспортного уклона и пытаются восстановить связь с горняками.

"По предварительным данным, среди пострадавших нет амурчан, это вахтовые рабочие из других регионов", — подчеркнул глава региона.