Под завалами горной породы в Амурской области могут находиться 15 человек
Под завалами горной породы на руднике горногидрометаллургического комбината в Зейском муниципальном округе могут находиться 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Амурской области.
"На территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе рухнула горная порода. По предварительной информации, под завалом находится 15 человек", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура также организовала проверку исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности. На место ЧП направляется прокурор Зейского района Магомед Алиев.
О том, что на руднике рухнула горная порода, стало известно около часа назад. По первоначальным данным, было известно, что под завалами находится до 13 человек. На место ЧП отправили 25 спасателей и четыре единицы техники МЧС России.
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