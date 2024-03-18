Под завалами горной породы в Амурской области могут находиться 15 человек

Под завалами горной породы на руднике горногидрометаллургического комбината в Зейском муниципальном округе могут находиться 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Амурской области.

"На территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе рухнула горная порода. По предварительной информации, под завалом находится 15 человек", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура также организовала проверку исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности. На место ЧП направляется прокурор Зейского района Магомед Алиев.