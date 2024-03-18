13 человек оказались под завалами после обрушения шахты в Амурской области
В Амурской области произошло обрушение горных пород на руднике горногидрометаллургического комбината в Зейском муниципальном округе, под завалами находится до 13 человек. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.
"Информация об обвале горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальном округе Амурской области поступила спасателям МЧС России. По предварительным данным, под завалами могут находиться до 13 человек", — говорится в сообщении.
На место ЧП уже отправили 25 спасателей и четыре единицы техники МЧС России. Как сообщили на предприятии, по вентиляционному уклону направлена группа разреза. Она постарается восстановить связь, сейчас проводится механизированная расчистка транспортного уклона.
В феврале обширный обвал породы произошёл на золотом руднике в Турции. На момент происшествия там находилось не менее семи человек. В Сети также были опубликованы кадры с места. В ролике видно, что большие объёмы породы буквально за секунды накрывают огромный объект.
Shutterstock / FOTODOM