13 человек оказались под завалами после обрушения шахты в Амурской области

В Амурской области произошло обрушение горных пород на руднике горногидрометаллургического комбината в Зейском муниципальном округе, под завалами находится до 13 человек. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

"Информация об обвале горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальном округе Амурской области поступила спасателям МЧС России. По предварительным данным, под завалами могут находиться до 13 человек", — говорится в сообщении.

На место ЧП уже отправили 25 спасателей и четыре единицы техники МЧС России. Как сообщили на предприятии, по вентиляционному уклону направлена группа разреза. Она постарается восстановить связь, сейчас проводится механизированная расчистка транспортного уклона.