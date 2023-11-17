Выросло число погибших при обрушении на шахте в Забайкалье
ГУ МЧС: В Забайкалье из шахты после обрушения достали тело второго человека
Число погибших при обрушении породы на руднике в Забайкальском крае выросло до двух. Как сообщает ГУ МЧС по региону, тело второго шахтёра подняли на поверхность.
"Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.
Напомним, инцидент произошёл на объекте золоторудной компании "Омчак". Под завалами оказалось два человека. Тело первого подняли на поверхность ранее. Следователи начали проверку по факту инцидента. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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