Обрушение на руднике произошло в Забайкалье, под завалами есть люди
ГУ МЧC: В Забайкалье произошло обрушение на руднике, два человека под завалами
В Забайкальском крае произошло обрушение на руднике, два человека находятся под завалами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
"На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека", — сообщили в управлении.
На месте работают горноспасатели Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС России.
Следователи начали проверку по факту ЧП. Уточняется, что инцидент произошёл около 10:00 по местному времени (04:00 мск).
Глава Балейского района Евгений Ушаков в разговоре с изданием "Чита.ру" сообщил, что обрушение породы зафиксировано на Верхне-Алиинском месторождении, что в 30 км восточнее города Балей.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге трое рабочих погибли из-за обрушения стены траншеи у крематория. Когда они прокладывали траншею с помощью экскаватора, упала одна из стен.
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