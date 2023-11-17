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17 ноября, 01:43

Обрушение на руднике произошло в Забайкалье, под завалами есть люди

ГУ МЧC: В Забайкалье произошло обрушение на руднике, два человека под завалами

В Забайкальском крае произошло обрушение на руднике, два человека находятся под завалами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека", — сообщили в управлении.

На месте работают горноспасатели Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС России.

Следователи начали проверку по факту ЧП. Уточняется, что инцидент произошёл около 10:00 по местному времени (04:00 мск).

Глава Балейского района Евгений Ушаков в разговоре с изданием "Чита.ру" сообщил, что обрушение породы зафиксировано на Верхне-Алиинском месторождении, что в 30 км восточнее города Балей.

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Ранее Лайф писал, что в Петербурге трое рабочих погибли из-за обрушения стены траншеи у крематория. Когда они прокладывали траншею с помощью экскаватора, упала одна из стен.

Обложка ©

Pixabay

Никита Никонов
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