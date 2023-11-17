Обрушение на руднике произошло в Забайкалье, под завалами есть люди

В Забайкальском крае произошло обрушение на руднике, два человека находятся под завалами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека", — сообщили в управлении.

На месте работают горноспасатели Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС России.

Следователи начали проверку по факту ЧП. Уточняется, что инцидент произошёл около 10:00 по местному времени (04:00 мск).

Глава Балейского района Евгений Ушаков в разговоре с изданием "Чита.ру" сообщил, что обрушение породы зафиксировано на Верхне-Алиинском месторождении, что в 30 км восточнее города Балей.